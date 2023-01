Cómo viajar con poco dinero y no perderte nada

Uno de los presuntos hándicaps más habituales para todas aquellas personas que aman viajar es el presupuesto. Las ganas están, pero nos cuesta hacer la maleta cuando no se tiene el suficiente dinero para hacer grandes escapadas. Afortunadamente, lo que podría ser algo de difícil solución hace 50 años, se ha convertido en una menudencia en la actualidad.

Los viajes low cost están a la orden del día. Planificarte tú mismo una salida para hacértela a la medida de tu bolsillo es posible. El consejo básico es focalizar la atención, sobre todo, en el transporte y el alojamiento, los dos puntos que más nos vacían la cartera. Así que, para que no te quedes en el sofá de tu casa fantaseando con estar en los países de Españoles en el Mundo, te traemos los mejores trucos para viajar con poco dinero.

Gastar poco en el transporte

Uno de los medios más comunes es el avión, y una de las quejas más frecuentes es el elevado precio para montarnos en este. Para evitar disgustos, lo mejor es utilizar los comparadores de vuelos online. Mira todas las ofertas disponibles y compra el billete con antelación. Eso sí, ojo con esto, el rastreo hazlo en modo incógnito para que las cookies de las aerolíneas no vean qué estás haciendo y más adelante te suban el precio del billete. Te lo exlicamos con más detalle en el portal de Viajes RTVE.

Mujer viajera Getty Images iStock

Lo mismo ocurre si vas a usar el tren o el autobús. Rebusca por todas las páginas fiables de internet y hazlo en modo espía, para que no te encuentren. Uses el transporte que uses, la mejor opción para que te salga más económico es comprarlo con tiempo.



Una vez llegado a destino, te va a tocar caminar mucho, así que ponte un calzado cómodo y evita lo máximo posible usar taxis, metros, autobuses y otros medios turísticos que haya disponibles. Si finalmente no logras evitar caer en la tentación de usar el transporte público, revisa si existe la opción de bonos que te permita ahorrar unos eurillos.