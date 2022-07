El avión es ese transporte que nos da la vuelta al mundo en un tiempo récord. Después del parón por la pandemia, el tránsito aéreo vuelve a las andadas y miles de personas deseosas de atravesar las nubes retoman ese hábito de subirse al sol para coronar la cumbre de otras comunidades y países. Existe una amplia variedad de compañías y de ofertas a las que puedes optar, sin embargo, desde Viajes de RTVE.es te recomendamos que las ansias de viajar no te cieguen y que sigas estos sencillos consejos para elegir la mejor opción en tus viajes en avión. ¡Aquí vamos!

1. El mejor truco para ahorrar en la compra del vuelo El proceso de búsqueda del avión que te va a llevar al lugar ensoñado puede ser arduo. Hay que comparar precios, compañías, horarios, aeropuertos y coordinar incluso escalas, si el destino lo precisa. En esta fase hay un secreto que es clave para ahorrarte unos euros, rastrear en modo incógnito en tu navegador. Esta ventana privada lo que te va a permitir es que las cookies instaladas por las aerolíneas no vean lo que estás haciendo. El motivo es muy sencillo, si se quedan con tu búsqueda, cuando vuelvas a entrar en esa página para mirar de nuevo los precios o comprar ya el billete, verás que te lo han encarecido desde la anterior vez que lo revisaste. Así pues, ponte la chaqueta de espía y compra tu vuelo en modo incógnito. ¡Ya verás qué diferencia!

2. La elección de asientos también tiene secretos Es habitual que la selección de dónde sentarte sea de pago. Si viajas solo, puede resultarte indiferente el lugar que te asigne el sistema aleatoriamente. Sin embargo, es muy probable que, si vas con un acompañante, quieras amenizarte las horas de vuelo charlando con esa persona o echando una partida a las cartas. Para ello, no te va a quedar más remedio que sumarle el plus a tu compra. Pero, si además, queréis tener espacio para dormir una siesta y no os conformáis con poco, este truco puede resultar de gran ayuda. En las filas de tres, uno debe de seleccionar ventana y el otro pasillo, dejando el asiento del medio vacío. De esta forma, si el avión no va muy lleno, es probable que ese espacio quede libre. Por lo contrario, si finalmente alguien lo ocupa, entonces, nuestro gozo en un pozo, no dispondréis de más espacio, pero seguro que esa persona no le importa cambiaros el asiento y permitiros sentar juntos. Por lo menos el plan de la siesta seguirá en pie. Para los que son de piernas largas, lo mejor es elegir la zona de la salida de emergencia, podrás ir estirando tus extremidades con mayor facilidad. Viajera en el interior de un avión Getty Images istock

3. Acuérdate de usar ropa cómoda Aunque seas influencer y tengas que ir monísima para las fotos de Instagram, no sigas la famosa ley no escrita de “antes muerta que sencilla”. Ponte ropa cómoda, mona, pero cómoda, porque hay pantalones que realmente estrangulan la circulación de la sangre. Y nuestras piernas no tienen culpa, merecen ser cuidadas. Por ello, recuerda que el mejor outfit es aquel confortable que no aprieta. Ponte alguna capa extra, para poderte adecuar a la climatización del avión, y en caso de que tengas frío o calor, puedas jugar con tu atuendo para no coger un gripazo en tus vacaciones. Y no te olvides del nuevo complemento, ¡la mascarilla!

4. La alimentación, otra pieza clave Si vas comer en el aeropuerto, prepara el bolsillo porque barato no va a ser. Tanto si optas por un restaurante de los allí disponibles, como si prefieres un tupper, intenta evitar la comida pesada. Algo ligero y con poca sal, ya que este condimento que potencia el sabor y activa nuestro paladar, es también un hándicap para el organismo. Resulta que los alimentos salados hacen que tu cuerpo retenga líquidos, lo que favorece la hinchazón. Como vas a estar mucho tiempo sentado, evita lo de convertirte en un globo, porque puedes tener un viaje infernal y pasarlo realmente mal. Viajeros con mascarillas durante un vuelo Getty Images istock