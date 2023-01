Allí donde confluyen el cine de vanguardia y el arte contemporáneo en formato vídeo, hay un espacio para la experimentación fuera de la norma. En esa intersección encontramos interesantes trabajos que se sitúan en los límites, en los márgenes, en la periferia.

INTERSECCIÓN, festival de arte audiovisual contemporáneo celebrado el pasado mes de octubre en A Coruña, busca poner en valor esas prácticas que subvierten el audiovisual convencional y experimentan con los formatos, el lenguaje, el tiempo, la imagen o el sonido.

Bajo la dirección de Gonzalo E. Veloso, Intersección 2022, ha presentado, junto a los proyectos audiovisuales a competición y una muestra del talento local, cuatro focos que destacan el trabajo de Pauline Julier, Daniel Blaufuks, Blanca Rego y el colectivo Flatform. Metrópolis repasa en este programa lo más destacado de la quinta edición de este festival que, año tras año, se va definiendo y consolidando.

Galicia audiovisual

La sección Galicia es una de las secciones más cuidadas de este festival donde se muestran las piezas de los creadores locales, un escaparate que da buena cuenta de la calidad, diversidad y riqueza de formatos que existen en la actualidad en el mundo audiovisual. En esta edición, Galicia ha sido presentada en dos formatos, monocanal y expositivo (Fundación Luis Seoane, A Coruña), donde se han podido encontrar interesantes propuestas que nos invitan a la contemplación silenciosa de la naturaleza (Sin título, Eva Díez, 2021), cuestionan la obra audiovisual en el contexto expositivo (Monocanal, Alberto Ardid, 2022), exploran nuestra percepción del espacio y la luz (Interludios, Iria Vázquez, 2022), estudian los límites de lo virtual y lo real (Dígitos, Alba Matilla, 2022), subvierten el formato cine desde su forma más sencilla, el frame (Elephant, Alberte Pagán, 2022, Premio del Jurado), ofrecen un registro gráfico del sonido (Xota, Maneo, Muiñera, Pasodobre, Rumba, Juan López, 2022; Pensamiento sonoro, Mónica Mura, 2022), o plantean una profunda crítica social (The Softboy, Laura Tabarés, 2021).

Pensamiento sonoro (Mónica Mura, 2022)

La incertidumbre como hilo conductor

En toda la programación del festival, tanto las secciones competitivas, como las comisariadas, está presente la idea de incertidumbre y cómo es nuestra respuesta ante ese estado de crisis permanente en el que vivimos en la actualidad.

La sección internacional presenta un conjunto de piezas que proponen una nueva mirada a la historia, la cotidianidad o lo desconocido. Destacamos Super Natural (Jorge Jácome, 2022), una película que, protagonizada por un grupo de teatro integrado por personas con y sin discapacidad, supone una oda a la diversidad, invitando al espectador a conectar con el origen, con lo esencial, con lo natural, como la mejor forma de hacer frente a un presente y un futuro atravesados por la incertidumbre.

Super Natural (Jorge Jácome, 2022)

Llama también nuestra atención la pieza Nuclear Family, de Erin Wilkerson y Travis Wilkerson (EEUU - Singapur, 2021), un diario de viaje íntimo y político que recorre la historia familiar de los Wilkerson en su recorrido por paisajes marcados por el exterminio y la guerra nuclear combinando material de archivo y rodajes personales.

En el terreno internacional también hay espacio para la experimentación con los formatos como en las piezas Abyss (Jeppe Lange, 2022), Ikebana (Rita Ferrado y Lily Jue Sheng, 2021) o Rotor (Ainara Elgoibar, 2021); revisiones de la historia desde una nueva narrativa audiovisual (Big Clean Up, Dóra Benyó, 2021); propuestas de conexión con la naturaleza cuestionando el papel del ser humano en esta nueva realidad (Half Wet, Carlos Grijalba, 2002; La piel de Marte, Maite Redondo Gaztelu, 2022; Concierto para el bioceno, Eugenio Ampudia, 2021); piezas que evidencian la fragilidad humana con una composición visual innovadora (Backdrop, Suzanne Wiegner, 2021) o aquellas que cuestionan nuestros sistemas de creencias a través de un ejercicio visual que combina imagen real y digital (Fe, Maider Fernández Iriarte, 2022; A body is a body is a body, Cat y Éliméar McClay, 2021).

FOCOS 2022

La comisaria Ana Escariz parte de la idea de incertidumbre en base a los escritos de Bruno Latour para articular el foco Una caída, una fractura, una posibilidad que aglutina un conjunto de piezas que giran en torno a la crisis ecológica global y que, con una mirada crítica, propositiva o especulativa, tratan la sensación de pérdida que estamos experimentando y provocando en la actualidad.

¿Cómo vivimos con la incertidumbre? ¿Qué decidimos quedarnos y qué descartamos? ¿Qué tierras, lenguas, pueblos, plantas, dejaremos detrás? ¿Cómo lloramos la pérdida sin permitir que el duelo nos paralice? o ¿Qué nuevas perspectivas se revelan en esta caída a lo desconocido? son sólo algunas de las preguntas de las que parte este foco temático en el que se integran interesantes piezas que diseccionan el pasado (La añoranza del bienestar, Edgar Díaz, 2022), se cuestionan el presente (Never ending, Mon Cano e Íñigo Barón, 2019) o especulan sobre nuestro papel en la nueva historia futura que se está escribiendo (Un hombre sin imagen, Enrique Ramírez, 2020).

El trabajo de Pauline Julier (Suiza), vertebra esta sección a través de un foco que reúne un conjunto de obras en las que explora las conexiones entre los humanos y su ecosistema siendo la memoria, la ciencia, la tecnología, la geografía o el duelo, algunos de sus temas recurrentes. La obsesión humana por representar y capturar la naturaleza en constante movimiento es el tema principal de Naturales Historiae (Pauline Julier en colaboración con Bruno Latour, Philippe Descola y Jun Wang, 2019), mientras que Cercate Ortensia (2021) gira en torno a la memoria basándose en un relato personal, y la pieza Titanic (2021), plantea una respuesta distópica a la historia reciente.

Naturales Historiae (Pauline Julier en colaboración con Bruno Latour, Philippe Descola y Jun Wang, 2019)

Daniel Blaufuks (Portugal) parte de la exploración de la fotografía y el material de archivo para articular un trabajo híbrido que bascula entre la imagen fija y la imagen en movimiento. Piezas como Judenrein (2018), And all will be repeated (2019) y The absence (2009), incluidas en este ciclo, suponen un ejercicio formal en torno a la memoria y ese punto de intersección donde la memoria pública y la privada confluyen.

Por su parte, el colectivo italiano FLATFORM estudia el papel del ser humano en la naturaleza proponiendo una contemplación relajada y detallada de nuestro entorno para desvelar lo que hay más allá de lo aparente: ver en lugar de mirar. Piezas como Quantum (2015), Storia di un albero (2020) o Quello che verrà è solo una promessa (2019) juegan con la relación espacio-tiempo desvelando historias que hay más allá de la imagen evidenciando la realidad de un mundo en constante movimiento.

Quello che verrà è solo una promessa (Flatform, 2019)

El foco nacional recae en esta edición sobre la cineasta y artista visual Blanca Rego (España) que realiza un ejercicio formal y performativo de abstracción que combina el cine experimental, la música electrónica y el arte digital.

Escolas, una apuesta por el talento más joven

En su firme intención de poner en valor al talento más joven, Intersección cuenta con una sección específica dedicada a visibilizar el trabajo de artistas jóvenes. En esta ocasión, la asociación cultural ARTE.FACTO ha estado al cargo del comisariado de la exposición que, en la Fundación Luis Seoane, ha presentado el trabajo de nueve artistas y dos colectivos en torno a la idea del fin del Antropoceno.

Allí donde la realidad se transforma en imágenes (Celia Jonglar, 2022)

Este conjunto de piezas dialogan entre sí buscando dar sentido a una realidad que nos es ajena y propia al mismo tiempo, donde el humano se presenta como causa y consecuencia de la crisis planetaria, y su forma de enfrentarse a los futuros posibles es interpretada desde perspectivas muy diversas. Incluye las piezas monocanal de Georgina Torrado, Paula González García, María Lorente, Tamara Goberna y una colaboración entre Maria Fialho y Cora Novoa; y las videoinstalaciones de Lucía Perdiz, Alejandro López Mera, Clara Borrazás, Celia Joglar Aracil, Lola Covadonga Rodríguez, y una colaboración entre Gerardo Tomé, Alba González, Aiztol Zubirraeta, Amaia Bargallo, Xavier Martín e Ibán del Campo).

Mirada Inmersiva e Intersección Lab

Cierran el repaso de Metrópolis por la quinta edición de Intersección el proyecto de realidad inmersiva de Sergey Prokofyev (Alemania) y el trabajo aún en producción presentado por Kikol Grau (España) para la sección Corte Final de apoyo a la creación para trabajos en sus últimas fases de producción.

The Inner Island (Sergey Prokofyev, 2022) propone una experiencia inmersiva para explorar una arquitectura imaginaria en movimiento basada en recuerdos de Puerto Rico con el acompañamiento de la pieza musical Souvenir de Porto Rico, de Louis Moreau Gottschalk, escrita en 1857.

Por su parte, el documental experimental titulado Turismo de guerra. De la guerra también se sale (Kikol Grau, 2022, en proceso de producción) pretende revisitar la historia de España desde una perspectiva irónica y descarada: “Una mirada sincera, irónica y divertida sobre lo que hace que el turismo de guerra y el cine vayan de la mano como sanadores, mientras reflexionamos sobre cómo la historia cambia de la realidad de hoy a la lectura del mañana a través de un caleidoscopio.”

Turismo de guerra. De la guerra también se sale (Kikol Grau, 2022, en proceso de producción)