No hace falta que te busques una excusa para quedarte este vienes en casa, ¡aquí la tienes! RTVE te trae la mejor programación para esta noche, cargada del mejor cine para todos los gustos. En La 1, no te pierdas Poder absoluto, un thriller político protagonizado y dirigido por Clint Eastwood. Si prefieres cine español, La 2 te ofrece la cinta Morena Clara y Embrujo, dos cintas protagonizadas por la gran Lola Flores, de la que este año se celebra su centenario. Y, por supuesto, no te pierdas los nuevos capítulos de la gran apuesta de la tarde en La 1, La promesa.

16.30 horas, en La 1: La promesa Para desesperación de la marquesa, el sargento Funes está cada vez más seguro de que el asesino de Tomás no es otro que Manuel, su medio hermano. Viendo que no hay forma de hacerlo entrar en razón, y a la vez impedida de decirle la verdad definitiva, Cruz decide jugárselo todo a otra carta. La salud de Simona, la cocinera, empeora por momentos a partir de su desmayo. Jana cree saber lo que le ocurre a Simona y cómo aliviarlo, pero ni Rómulo ni Pía quieren arriesgarse y prefieren esperar al médico. El problema es que el médico sigue sin acudir y el tiempo apremia. La contratación de Teresa como nueva doncella sorprende a todos cuando se enteran de que es la novia de Mauro desde hace años, pero ¿por qué él nunca le ha hablado a nadie de ella?, ¿y cómo reaccionará Leonor cuando se entere?

22:10 horas, cine en La 1: Poder absoluto Clint Eastwood vuelve a la noche de La 1. En Poder absoluto, Eastwood pone sobre la mesa ingredientes más que interesantes para convertir la película, que dirige y protagoniza, en un thriller político bien realizado. Junto con Gene Hackman, la película nos descubre a Luther Whitney, un especialista en grandes robos que planea desvalijar la mansión de un magnate que se encuentra de vacaciones en el Caribe. Sin embargo, una vez dentro, es testigo involuntario de un asesinato que involucra al Presidente de Estados Unidos, a su jefe de gabinete y a dos agentes del Servicio Secreto. Pero, ¿a quién puede recurrir un criminal para acusar de asesinato a alguien relacionado con la Casa Blanca? Morena clara (1954), con Lola Flores y Fernando Fernán Gómez