Uri Geller, el hombre que doblaba cucharas: ¿ilusionismo o poder de la mente?

A finales de los años 80, Uri Geller sorprendía con una revelación: con ayuda de sus poderes había encontrado varios pozos petrolíferos y se había convertido en millonario, así que iba a retirarse de la vida pública. Lo cierto es que Uri Geller nunca llegó a retirarse del todo. Escribió libros, participó incluso en una película de terror en 2001, llamada Sanitarium. También ejerció como presentador de realitys en los Países Bajos y en Alemania (uno de ellos, The Sucessor, trataba de encontrar también a gente con sus mismos poderes) y, en 2013, protagonizó un documental sobre su vida, 'La vida secreta de Uri Geller: ¿espía psíquico?'.

En el año 2000, Uri Geller demanda a Nintendo por derechos de autor. Al parecer, la compañía japonesa había diseñado un Pokémon llamado Kadabra con lo que él consideraba "apropiación no autorizada de su identidad". El israelí pidió entonces 60 millones de libras esterlinas (unos 90 millones de euros). Durante dos décadas no consiguieron llegar a un acuerdo... hasta el año pasado. Este mismo año, Geller pedía perdón a la marca japonesa y anunciaba que el querido personaje volverá a las colecciones de Pokemon Japón.

“very rare are Pokemon based on real people because of the fear of being sued, there are still just a few Pokemons who are loving tributes to people who are cultural icons throughout the world. I was so stupid to sue Pokémon! now all is ok! And Yungeller may be back soon!#Pokemon pic.twitter.com/BrOsYQOc9v“