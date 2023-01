La 1 estrena esta noche Días de tele y quién mejor que Julia Otero para presentarlo. La periodista, con una larga trayectoria en la radio y la televisión, se pone al frente de este programa en el que recordaremos aquellos grandes acontecimientos y momentos que vivimos a través de la pequeña pantalla y que nos marcaron para siempre. La propia Julia Otero ha estado presente en este medio con programas como Una historia particular -con el que debutó en televisión en 1987, en La 2-, La Luna, Un paseo por el tiempo o Las cerezas. Días de tele supone el regreso a RTVE de esta apasionada de la comunicación.

Sobre su padre, Julio, Julia Otero cuenta que gracias a él es feminista . "Mi padre quería que fuera independiente. La existencia misma de una hija le cambió a él", llegó a decir en Lo de Évole. Elia Pérez, su madre , habló con La Razón en una ocasión, al comenzar la pandemia, y se refirió a su propia vida, de la que poco se conoce: "Nací en el año de la guerra, me crié sin madre, en plena posguerra, luego tuve que emigrar ... Hemos pasado tantas calamidades que esto lo llevo bien. La naturaleza está harta de nosotros, y con razón. Estoy tranquila pero hay que tomar nota y cambiar de estilo de vida".

Allí volvía cada verano desde que cumplió los seis años, como reconocía en Vanitatis, a una casa familiar por la que sentía gran afecto. Pasaron los años y Julia Otero se convirtió en una presentadora conocida en toda España, con trabajos tanto en radio como en televisión. A pesar del tiempo y de sus compromisos laborales, su vínculo con Monforte de Lemos permaneció intacto: en 2009 la nombraron Hija Predilecta y en 2015 se embarcó en la rehabilitación de aquella casa familiar donde había pasado los veranos durante su infancia. "Rehabilitar esa casa, recolocar con mimo y cariño las piedras que escogió mi abuelo para volver a levantar las paredes ha sido un viaje sentimental que me toca todas las emociones", decía entonces a Vanitatis . Vive en Barcelona , pero Monforte de Lemos ocupa un lugar muy querido en su corazón.

"Me daba igual estar viva que muerta", dice de su cáncer

A principios de 2021 la periodista sufrió un duro golpe. "La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", así anunciaba Julia Otero que tenía cáncer, recibiendo rápidamente el cariño de muchos compañeros de profesión. A su lado han estado durante este tiempo su marido, Josep Martínez, y su hija, Candela, médicos de profesión.

Superó la enfermedad, pero para ello tuvo que recibir quimioterapia, una experiencia de la que ha hablado en El País. "Llegué a un punto en que me daba igual estar viva que muerta. Todo el mundo habla de cansancio: es peor. Te abandona el aliento vital. La quimioterapia puede llevarte a la sensación de que estar vivo o estar muerto no te parezca muy diferente", aseguraba la periodista. Ahora continúa realizándose revisiones cada tres meses, la última en diciembre, la próxima en marzo. "Mi cariño y apoyo a todos los enfermos oncológicos que están en el proceso de curación. No es fácil vivir con esa espada de Damocles, pero se puede. Claro que se puede", escribía Julia Otero el mes pasado en Instagram.