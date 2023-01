El jutjat de primera instància 31 de Barcelona ha dictat la primera sentència a Espanya que declara la nul·litat, per abusives, de les clàusules incorporades en un contracte de lloguer d'Azora. La sentència fa referència a una demanda interposada per una veïna de Granollers, assessorada pel Sindicat de Llogateres i el Col·lectiu Ronda.

Aquesta considera abusives i fraudulentes nou de les deu clàusules denunciades. Entre les anul·lades per contravenir la normativa legal vigent i els drets dels arrendataris, destaca la bonificació de la renda, que permetia a Azora a aplicar una pujada del preu del lloguer del 30% a partir del tercer any de contracte, passant de 690 a gairebé 1.100 euros el gener del 2020.

'Increment abismal'

La clàusula que pretesament permetia Azora, amb 13.000 pisos a l'estat, aplicar aquest increment, qualificat d’abismal per la sentència, és l’anomenada 'de bonificació de la renda', segons la qual el preu inicial del lloguer és el resultat d’aplicar un percentatge de bonificació durant un període 36 mesos sobre el veritable preu del lloguer.

Es tracta d’una de les clàusules més polèmiques dels contractes d’Azora que la sentència considera abusiva, i contribueix al fet que el preu del lloguer no fos fixat de forma clara i transparent per tal que pogués ser comprès per un consumidor mitjà, podent provocar confusió a l’arrendatari. La sentència encara no és ferma. El fons Azora està estudiant si presenta un recurs davant de l'Audiència Provincial.