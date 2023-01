La Silvia és la primera persona que ha guanyat un judici contra un fons voltor. La sentència determina nul·les fins a nou clàusules del seu contracte de lloguer amb el gran tenidor Azora pèrque les considera abusives. Per exemple, l'augment d’un 30% del lloguer a partir del tercer any, el que implicava passar de pagar 690 euros a prop de 1.000. A més, la propietat podia realitzar visites periòdiques i quedar-se amb tota la fiança si hi havia imperfectes mínims al pis. La sentència es pot recòrrer però crea un precedent.