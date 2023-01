Manuel Carrasco como padre: así son sus hijos

Manuel Carrasco, que ha logrado el número uno con su reciente disco ‘Corazón y flecha’, es uno de los invitados que se ha sentado a charlar con María Casado en ‘Las Tres Puertas'. La segunda temporada del programa arranca con una entrevista sincera al cantante quien se ha abierto a hablar de su paternidad y de todo lo que ha aprendido desde que nacieron sus hijos, Chloé de 5 años y Manuel de 2.

Y es que la paternidad le ha cambiado la vida a aquel joven que se dio a conocer en la segunda edición de ‘Operación Triunfo’, en el año 2002. Cuenta que le ha enseñado a “ relativizar muchas cosas, yo creo que ellos me han enseñando a asentarme en muchas cosas, a ser más responsable , a vivir cosas… Tengo como una cierta responsabilidad, no negativa”.

Ante la pregunta de “¿Cómo se te da ser padre?” , la respuesta del onubense es que “se me da bien” y añade que “de pequeño, ya cuando era un chavalillo, hacía equipos de fútbol de niños pequeños. Siempre estaba ahí metido enredando, los niños me adoran y yo a ellos. Es una maravilla”. Y la sonrisa que tiene en el rostro se le ensancha al hablar de los suyos propios. “El niño es un trasto, mi niña… son muy diferentes los dos” , afirma. El cantante es muy celoso de su intimidad aunque recientemente ha estrenado el videoclip de ‘Coquito’ en el que aparecen los dos menores.

¿Se van a dedicar sus hijos a la música?

Teniendo en cuenta el talento de Manuel Carrasco, es lógico preguntar si sus pequeños sienten interés por el mundo del arte. “Los dos canturrean muy bien pero no sé yo si… Yo creo que ellos asocian lo de la música a cuando papá se va. Pero les gusta”, cuenta y luego añade que “la niña en concreto afina bien, yo la escucho y digo ‘mira… tiene ideas’. La música para los niños… tú sabes, y teniéndola en casa…” continúa dando a entender que la pequeña Chloé podría decantarse por esa profesión.

Manuel Carrasco también ha recordado cuando nació su hijo pequeño, en mitad de la pandemia. “Lo viví bonito. Recogidos, obligados como todos, pero lo recuerdo bonito”, explica y luego reflexiona sobre “cuando empezamos a salir. Sí que sentí que había habido un ladrillazo, que todos tenemos algo ahí”. Personalmente, admite que “no pasé una época buena, me costó escribir canciones, me costó conectar conmigo… A mí me salen las cosas según el estado de ánimo que tenga. Puedo hacer un disco en cuestión de días y luego llevarme meses por no estar conectado”, confiesa.

También admite que en alguna ocasión se ha planteado dejar la profesión, que no la música, pero tranquiliza a sus fans diciendo que “me gusta luchar las cosas en las que creo y en las que sé que puedo tener un margen de mejora. Creo que estoy haciendo las mejores canciones de mi vida en los últimos años porque necesito ese tiempo de maduración y aprendizaje”. Tenemos Manuel Carrasco para rato.