Els tortells de Reis també s'encareixen

Aquesta festivitat de Reis no faltarà a taula el tradicional tortell. Els pastissers catalans esperen vendre’n prop d’un milió d’unitats, una xifra similar a la del 2019, segons les previsions del Gremi de Pastissers. El seu president, Antoni Bellart, ha explicat que la inflació també impactarà en el preu, i que seran entre un 2% i un 3% més cars que l’any passat. Això sí, segons Bellart, “la pujada es queda lluny del 12% que hauria d'incrementar-se per compensar els sobrecostos en energia i matèries primeres”. "Estem fent un sacrifici perquè no volem perdre els clients", admet el president del Gremi de Pastissers.

De massapà i més grossos El més venut continua sent el clàssic tortell de massapà, i el segueixen el de nata i el de crema. Segons Bellart, el que té menys tirada és el tortell de trufa. Aquest 6 de gener també s’espera superar l’impacte de la pandèmia que va suposar que la majoria de clients optessin per versions més petites del que era habitual perquè estaven limitades les trobades familiars per compartir la tradició. Enguany, però, plana l’ombra de les incerteses de l’economia: "Encara que hi hagi problemes econòmics, se celebra pels nens petits", assegura Bellart. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Elies Miró, elaborant tortells de Reis