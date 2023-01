Els forns, ofegats per l'increment dels costos

01:04

Els forners catalans s'han sumat aquest dimarts a la campanya estatal "que no s'apagui el Nadal" i han tancat quinze minuts en rebuig a l'encariment de l'energia.

Els gremis de forners de Catalunya estimen que entre un 5% i un 7% de les empreses del sector van haver de tancar l'any passat per l'increment dels costos al sector, especialment degut al preu de l'energia. Denuncien que les mesures impulsades pel Govern no compensen la pèrdua de marges empresarials que acumulen.

Reclamen ajuts urgents enfocats a petites i mitjanes fleques i pastisseries. Per visibilitzar la situació, el col·lectiu ha fet aquest una aturada simbòlica dels seus forns durant 15 minuts a tota Espanya. I és que, tot i mantenir el nivell de vendes, xifren en un 60% l'increment dels costos de producció i adverteixen que es podrien veure abocats a tancar.

La pèrdua de marges empresarials es manté, perquè, segons el secretari general del gremi de flequers de Barcelona, Carles Cotonat, no han traslladat al preu final tota la càrrega econòmica que han assumit. Per això, mesures com la retirada de l'IVA del pa continuen sense tenir-los en compte, segons denuncien | Nuria Alcalá