Festa grossa per donar la benvinguda al 2023

L'avinguda Maria Cristina de Barcelona ha recuperat dos anys després la festa de benvinguda de Cap d'Any, un cop superades les restriccions per la pandèmia. Unes 120.000 persones han seguit l'espectacle de focs artificials i campanades de llum organitzat per l'Ajuntament, cosa que suposa un augment superior al 20% amb comparació a la festa del 2019, quan hi van assistir 94.000 persones.

Nit sense incidents greus

Durant aquesta nit de Cap d'Any no s'han produït desgràcies remarcables però la xifra de trucades que ha rebut el telèfon d'emergències 112 ha estat gairebé un 50% superior a la registrada fa una any. Al conjunt de Catalunya, s'han fet 4.883 trucades, la majoria per demanar assistència sanitària (29%), per agressions (20%) o per actuacions incíviques (17%) o problemes de seguretat (11%). També per incendis o rescat de persones (6%), i per robatoris (5%).

Gairebé el 75% dels avisos s'han fet des de la província de Barcelona, amb el Barcelonès (2.312), el Vallès Occidental (432) i el Baix Llobregat (328) com les comarques amb més incidències reportades.

Segons el Departament d'Interior, el dispositiu especial dissenyat per Cap d'Any s'ha saldat amb la detenció de 74 persones, de les quals 39 relacionades amb delictes contra el patrimoni, 5 per delictes amb lesions, 12 per delictes de violència de gènere o violència en l’àmbit de la llar i 18 per altres fets.

Pel que fa al trànsit, s’han realitzat un total de 51 controls d’alcoholèmia arreu de Catalunya, amb un total de 1.203 lectures i 84 positius per alcohol, és a dir, el 7%, i 17 positius per drogues, el 53% de les lectures efectuades.

Durant la nit no s’ha registrat cap accident mortal a la xarxa viària interurbana catalana, ni es té constància de cap accident greu. Tampoc no hi ha hagut cap incidència viària destacada que hagi dificultat la circulació a les principals carreteres i autopistes catalanes.

Segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022 s’han comptabilitzat 157 víctimes mortals en 142 accidents en zona interurbana, cosa que suposa un descens del 10% en el nombre de víctimes mortals respecte al 2019, any de referència abans de la pandèmia.

A la ciutat de Barcelona, el dispositiu policial s'ha centrat a l'avinguda Maria Cristina, on els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han aplicat un dispositiu d'accés amb filtres de control per evitar la introducció d'armes blanques, ampolles de cristall o altres objectes perillosos.

També s'ha incrementat la presència policial a les zones del centre de la ciutat, com la plaça Catalunya i La Rambla, o a les zones d'oci més concorregudes del mateix centre, el litoral, el Poblenou, el Paral·lel, Gràcia i Sant Gervasi.