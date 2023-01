01:04

El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, assegura que no hi ha hagut incidents remarcables ni consum massiu d'alcohol al carrer

A la ciutat de Barcelona, el dispositiu policial s'ha centrat a l'avinguda Maria Cristina, on els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han aplicat un dispositiu d'accés amb filtres de control per evitar la introducció d'armes blanques, ampolles de cristall o altres objectes perillosos.

El tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha destacat el fet que minuts després de la 1 de la matinada els serveis de neteja ja van poder entrar a l'avinguda Maria Cristina, mentre la gent sortia del lloc amb normalitat. També ha explicat que no hi ha hagut incidents remarcables ni al lloc d'aquest espectacle ni a tota la ciutat "més enllà del que es pot produir en qualsevol altra nit" de cap de setmana durant l'any".

Tampoc no hi ha hagut accidents de trànsit greus ni s'han disparat els resultats positius de proves d'alcoholèmia. Igualment, no consta consum massiu d'alcohol als principals punts de celebració de la nit de Cap d'Any.

Enguany s'havia incrementat la presència policial a les zones del centre de la ciutat, com la plaça Catalunya i La Rambla, o a les zones d'oci més concorregudes del mateix centre, el litoral, el Poblenou, el Paral·lel, Gràcia i Sant Gervasi. | JUANFRA ÁLVAREZ