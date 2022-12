El popularíssim cantant Joan Manuel Serrat s'acomiada aquests dies dels escenaris. Hem volgut reunir alguns aspectes que encara ens hi aproparan més per conèixer la seva trajectòria professional i personal. Ens acompanyes?

1. El poble dels seus orígens, arrasat La família materna de Joan Manuel Serrat era de Belchite, localitat de la província de Saragossa que va patir la crueltat de la Guerra Civil. El 1936, els falangistes hi van assassinar l'alcalde Mariano Castillo i 200 persones més. La lluita pel nord d'Espanya va fer que el 1937 el poble fos l'escenari d'una batalla entre els revoltats i l'exèrcit fidel a la República. Hi van morir més de cinc mil persones en dues setmanes! El dictador Francisco Franco va ordenar que el poble vell no es reconstruís per utilitzar-lo com a símbol de la seva victòria sobre les esquerres. El poble nou de Belchite, a deu minuts a peu de les ruïnes, el van obligar a construir als presoners de guerra del bàndol republicà, entre els quals estrangers. Belchite, massacrada a la Guerra Civil, es conserva intacta i és el poble on va néixer la mare de Joan Manuel Serrat, Ángeles Teresa Efe /rtve

2. La seva mare va arribar fins a Barcelona a peu Com tants d'altres habitants d'esquerres de Belchite, la que seria la mare de Serrat, Ángeles Teresa, va fugir del poble. Els seus pares i alguns dels seus germans ja havien estat assassinats. Ángeles va arribar fins a Barcelona a peu, caminant més de 300 quilòmetres amb les seves nebodes, per salvar-se d'una mort segura pels bombardejos. Sense aquell gran sacrifici no tindríem el 'Noi del Poble Sec'. Joan Manuel estava molt unit a la seva mare, que va morir a Barcelona el 1995. Ángeles Teresa i el seu fill, Joan Manuel, que la mira captivat rtve

3. De jovenet tenia molts mots El més conegut dels noms que li van posar va ser 'El noi del Poble Sec', pel barri de Barcelona on va néixer. A casa de petit era Juanito, com encara l'anomenen alguns familiars. Més tard li van posar el mot de 'Nano'. Però fora de casa, de jovenet, era 'Tordo', perquè es menjava les olives amb desfici. El mot bé del nom de l'ocell Tord, que s'alimenta de fruits, entre els quals els de l'olivera. Menjar olives era una delícia per a Serrat quan era jovenet i li va valdre el nom de 'Tordo' Getty Images Istockphoto

4. És Pèrit, industrial i agrícola Pels que pensin que Joan Manuel Serrat només sap de música o política, cal dir que és una persona culta amb molts coneixements d'història i literatura, que li agrada la pintura i també els gats. I té uns bons estudis: va fer el que a l'època s'anomenava Batxillerat Laboral Superior de l'especialitat Industrial Minera. Va aconseguir la titulació de torner fresador i més tard va treure el títol de pèrit industrial i pèrit agrícola.

5. Els seus discs de Machado i Hernández són per la reconciliació Explica Gabriel Jaraba, doctor en Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, catedràtic UAB-UNESCO, que Serrat va publicar els discs sobre els poetes Antonio Machado i Miguel Hernández perquè volia aconseguir que se superés la Guerra Civil i s'establís un sentiment de reconciliació entre bàndols a Espanya. Portades dels discos de Serrat dedicats als seus estimats poetes: Antonio Machado i Miguel Hernández rtve

6. El 18 de febrer del 1965 va canviar la seva vida Va ser a Radio Barcelona, al programa Radio-scope, on Serrat va cantar per primera vegada en un mitjà de comunicació. El micròfon li va cedir Salvador Escamilla, que presentava l'espai des de feia un any. Escamilla, locutor, presentador de televisió, cantant i actor, va ser un dels principals impulsors de la Nova Cançó i va obrir les portes de la popularitat a Joan Manuel Serrat. Era un 18 de febrer del 1965 i es van fer molt bons amics. El popularíssim locutor de ràdio Salvador Escamilla va donar la primera oportunitat a Serrat perquè cantés pels radiooients: el programa es deia Radio-scope i s'emetia a Ràdio Barcelona rtve

7. Es va negar a signar una carta a París El 1968, després de l'enfrontament amb els responsables d'Eurovisió perquè va dir que 'o cantava el 'La, la, la' en català o no cantava', Serrat agafa un taxi, a París, amb Federico Gallo. Gallo, un dels pioners de TVE i comentarista del festival de música des de feia set anys, li ofereix un pacte. Proposa al cantant que escrigui una carta de penediment per les seves paraules sobre cantar en català i TVE li perdonarà la rebequeria. Podrà participar a Eurovisió, és clar, en castellà. Serrat ho va tenir clar i en aquell moment mateix, va sortir del taxi. Un taxi a París, a l'època que Serrat hi va ser i va tenir una conversa amb el comentarista d'Eurovisió, Federico Gallo, dins d'un d'aquests vehicles Getty

8. Hi ha una cançó per la què mai no ha cobrat La cançó que Serrat no ha comercialitzat mai es titula 'La montenera'. La va dedicar a una amiga que va morir a la presó argentina durant els anys sagnants de la dictadura. Mai no se n'ha sabut el nom real, i al documental que avui estrena RTVE Catalunya, coneixem tres noms possibles d'aquesta dona. Els Montoneros van ser un moviment divers, format per l'oposició ciutadana i sindical, al govern de la dictadura anomenada 'cívic-militar' i que va lluitar de 1968 al 1976 per aconseguir el retorn de la democràcia i també del general Perón, que després els va negar. La bandera del moviment Montoneros, que lluitava amb les armes i la conscienciació social per acabar amb la dictadura 'cívic-militar' a l'Argentina WC

9. Agraeix la seva carrera a tres noms concrets Són tres persones a qui Joan Manuel esmenta al seu concert de comiat d'enguany a Barcelona, un cop ha agraït l'ajut a la seva família. Es tracta de Salvador Escamilla, qui com hem vist, li va donar la primera i gran oportunitat. El segon és el publicista de l'agència que va inventar la frase 'El Barça és més que un club', Quico Sabaté. I el tercer és el desaparegut director de teatre Joan Ollé.

10. Ha estat director de la Setmana Catalana de Ciclisme Serrat defineix l'afició a l'esport com a 'patrimoni cultural propi'. Va començar fent natació, després va fer esports d'equips, perquè considera que practicar-lo ennobleix i fa salut. El 1982 va voler donar el seu suport a la Setmana Catalana de Ciclisme, ho va gaudir molt i amb la seva participació a la cursa va ajudar a fer més popular la carrera.