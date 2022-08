Mor el director teatral Joan Ollé, als 66 anys

El director teatral i dramaturg Joan Ollé ha mort aquest dimarts a l'edat de 66 anys a causa d'un infart. Nascut l'any 1955 a Barcelona, va estar sempre vinculat al món de l'escena. Cofundador de la companyia Dagoll Dagom, va estrenar en solitari una desena de textos com 'Set i mig' (Premi de la crítica Serra d’Or 1989) i 'Paraules d'amor' (Espai Brossa, 2015).

D’intens coneixement cultural i profús en la lectura, la gastronomia, l’art, el cinema, la música i la poesia; la seva vida era el teatre.

La seva feina com a director

Es va iniciar com a director d'escena amb els muntatges de 'Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos' i 'Nocturno por acordeón', dos espectacles a partir de textos de Joan Salvat-Papasseit. “Jo crec que, en aquesta obra, malgrat la invitació a l'estupidesa, hi ha una manera personal i col·lectiva de salvar-se'n. Personalment, depèn de cadascú. Col·lectiva, depèn de molta gent, de la programació de la televisió, dels llibres, de les sèries...”

A finals dels 70 va dirigir obres com 'No hablaré en clase' i 'Quan la ràdio parlava de Franco'. Als 80 ja estava amb muntatges com 'Els Pledejaires', 'Crímenes y locuras del traidor Lope de Aguirre', 'Antígona' de Salvador Espriu, i 'Un any sense estiu'.

Als anys 90 va dirigir 'Rossiniana', 'L'hora dels adéus' de Narcís Comadira, 'De poble en poble' --que va rebre el Premi Ciutat de Barcelona 1996--, 'Así que pasen cinco años', i amb el canvi de segle va dirigir altres obres com 'Víctor o els nens al poder', 'Fedra', la 'Crònica' de Ramon Muntaner, 'La plaça del Diamant' o la versió teatral de 'Soldados de Salamina' de Javier Cercas.

Com a director va encapçalar tota mena d'espectacles i, més endavant, va dirigir actes i esdeveniments, com l’espectacle de presentació de la cultura catalana a la Fira de Frankfurt (2007).

Es va presentar com a director del TNC, però no el van seleccionar. Va ser membre de l'equip de direcció artística del Teatre Lliure i es va convertir en un comissariat polític del pujolisme. L'any 2020 va visitar el programa 'Noms Propis', presentat per l'Anna Cler, amb qui va parlar de la seva trajectòria professional.

També el mateix any, el director teatral i el músic i 'showman' Gerard Sesé van visitar el plató d'Obrim fil per parlar sobre el futur de Catalunya. Ollé des de la perspectiva més constitucionalista i Sesé des de la més independentista.