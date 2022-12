Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació després que es difongués un vídeo de contingut sexual gravat en la discoteca Waka de Sabadell (A Sant Quirze del Vallès). Els pares de la noia que apareix al vídeo, menor d'edat, han presentat una denúncia per suposada agressió sexual i difusió del vídeo. L'altra persona que apareix al vídeo, un noi de 18 anys, també n'ha presentat una per la gravació i difusió de les imatges.

El vídeo, en què apareix la noia amb un altre noi amb actitud sexual i la resta de gent ballant a la pista de ball, s'ha compartit per les xarxes socials.

La Generalitat ha fet una crida a no difondre les imatges i recorda que fer-ho és delicte. Ha estat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, qui ha fet una crida a no compartir-lo i han anat més enllà demanant als responsables de les xarxes socials que retirin el vídeo.

D'una altra banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que els Mossos treballen per esbrinar els fets succeïts a la discoteca Waka i les possibles "responsabilitats" del local.

El debat sobre la difusió del vídeo

El cas del vídeo de contingut sexual on hi apareix una menor, gravat a la discoteca Waka i que es va compartir a les xarxes, ha generat diversos debats. Un d'ells és per què els adolescents graven i difonen aquests tipus de continguts i si són conscients de les conseqüències que se'n deriven.

Els Mossos alerten als mitjans de comunicació i a la ciutadania que gravar i difondre sense consentiment és un delicte i contribueix a la revictimització.

L'ajuntament de Sant Quirze del Vallès, on està la discoteca, ha condemnat la difusió en un comunicat i torna a demanar el tancament de la discoteca, que acumula denúncies i queixes per diversos altercats.