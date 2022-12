Dues denúncies per la difusió d'un vídeo de contingut sexual gravat en una discoteca Waka

Els Mossos d’esquadra investiguen arran de dues denúncies. Una, la de la família de la noia, menor d’edat per una suposada agressió sexual mentre es trobava en estat d’embriaguesa. També denuncia que la gravació i la difusió de les imatges van ser sense el seu consentiment. El noi, de 18 anys, també ha posat una denúncia per divulgar el vídeo. La consellera d’Igualtat condemna els fets i fa una crida a no compartir el vídeo. Els Mossos han demanat a les plataformes que retirin els vídeos. Alerten als mitjans de comunicació i a la ciutadania que gravar i difondre sense consentiment és un delicte i contribueix a la revictimització.