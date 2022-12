Últimes compres en les hores prèvies a la nit de Nadal. Els preus dels aliments han pujat un 15% i això és nota en el moment de triar els productes que posarem a la taula al llarg d'aquests dies. La sensació entre els compradors és la mateixa i tots es queixen d'aquest augment. Pel que fa als comerciants, expliquen aquesta pujada per l'increment en el preu de la llum

El peix entre els més cars

L'OCU ha analitzat els preus d'alguns dels productes més habituals en els àpats de Nadal. Les cloïsses encpçalen aquest encariment (19%), seguides del pernil ibèric (10%), o el besuc (7%). Altres productes no han patit aquest encariment, com per exemple, el xai o el llobarro. Segons aquest anàlisi de l'organització, el preu de la cistella de la compra ha pujat un 2,4% respecte l'any passat. Malgrat la reducció en la inflació del mes de novembre, aquestes festes de Nadal ens sortiran més cares. Fa uns dies, Mercabarna també ens apuntava quins productes havien augmentat de preu.