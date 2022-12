Joan Carles Calbet: "Abaixar l'IVA frenaria l'augment de preus"

Joan Carles Calbet, president de RetailCat, demana a l'administració que posi fre a la inflació: proposa abaixar impostos indirectes com l'IVA, de forma temporal, per frenar "de cop" l'augment de preus. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que la campanya nadalenca està anant millor del que s'esperava a l'estiu, i que un 20% de la facturació es fa entre Black Friday i Reis. Explica alguns canvis d'hàbits de consum: "Va haver-hi un boom de venda en línia. Ara la gent torna a anar als comerços físics i de proximitat". I ens detalla quins articles són els més venuts durant la campanya nadalenca: "Les fregidores sense oli són un article estrella aquest any", ha apuntat.