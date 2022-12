“Hay mucha gente que le cuesta decir las cosas y que nos callamos”, es la conclusión a la que llegó la cantante Conchita tras preguntar a sus seguidores en redes y de lo que habla su canción “No soy yo, eres tú”. En una entrevista en Las tardes de RNE ha señalado que ahora “anda mejor con este tema”, pero que “desde que era bien pequeña muchas veces me he ido a casa pensando ‘tenía que haberle dicho’. A veces no sabes poner límites y hieres tu autoestima, creo que es algo muy difícil de remontar. Es una de las cosas más difíciles de volver a encontrarla cuando la has perdido, toma mucho tiempo y hay que saber poner los límites y decir las cosas con educación”.

“He aprendido a base de palos, porque yo entro muy en bucle y me como mucho la cabeza”, le ha reconocido a Carles Mesa. Estaba harta de tener “la sensación” de si “la persona que tenía delante no merece que yo le escuche y me calle” y se preguntaba “por qué no le digo ‘así, no’, ‘de esta manera, no’, ‘vamos a hacer las cosas de otra manera’ o ‘no me hables así’, creo que es muy importante”.

Ha destacado que toda la gente que le ha escrito para hablar de que “en el trabajo está mal, que no se atreve a decirle a su jefe que se sienten muy mal, muy poco valorados, parejas que con su pareja están fatal y no dicen nada. Un montón de mensajes que he dicho 'Dios mío, estamos todos fatal'. Y es que nos han educado un poco a que por encima de todo está el saber estar y que te tienes que controlar y en determinados momentos decir 'no me hables así'. Creo que hay que aprender y hacerlo de otra manera”.

“No disfrutamos de estar aquí. Qué una persona te amargue la vida, cuando hay tanta gente increíble por ahí es una pena”, ha reflexionado la cantante. Desahoga todos estos sentimientos en sus canciones: “Cuando empecé hablaba mucho de amor y desamor y en ese momento casi que lo abarca todo, no es que ahora, no. Pero es verdad que pones el foco en otro sitio y empiezas a hablar de otras cosas, además sabes hacerlo con humor y que sea divertido, dentro de que es un tema que en realidad no lo es”.

Cuando hace las canciones, no piensa en quién las va a escuchar: “Para mí es una forma de desahogo. Estoy segura de que si me dedicara a otra cosa, encontraría el rato para hacer canciones. Hay un momento en el que se te pone la piel de gallina, cuando la estás haciendo y te entra así una especie de nervios. Yo siempre como que paro un poco de tocar y me pongo como nerviosa. Para mí es lo más bonito de componer ese momento como que das con el estribillo que de repente te sale un verso, la melodía me encanta”.