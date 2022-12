La Fundació Hàbitat3 preveu un allau de persones al carrer per l'actual escalada de preus i la pujada dels tipus d'interès. Per aquest motiu, ha posat en marxa la campanya ‘Obrim Portes’ amb l'objectiu d'implicar a la ciutadania i a les empreses en el repte d’incrementar el parc d’habitatge de lloguer social per a persones en risc d’exclusió social.

01.18 min La fundació Hàbitat3 fa una crida als propietaris que vulguin llogar el seu pis

L’objectiu és aconseguir uns 200 nous habitatges cada any per front a l’increment de la demanda que preveuen per l’escalada de preus i la pujada dels tipus d’interès. A banda dels habitatges, també reclamen més recursos econòmics per tirar endavant els seus projectes. Fa uns dies, des de la mateixa fundació consideraven que la llei d'habitatge estatal estava mal plantejada i assenyalava com un error la separació entre petits i grans propietaris