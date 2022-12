La tramitació de la llei de l'habitatge, bloquejada des de fa un any al Congrés, podria ser aprovada aquest mes de març. De moment, els preus dels lloguers continuen sense estar bloquejats. En aquest sentit, la presidenta de la Fundació Hàbitat 3, Carme Trilla, creu que la forma en què està plantejada la Llei pel Dret a l'Habitatge estatal no és la correcta. Segons aquesta, hauria de contemplar menys mesures i deixar a les comunitats ser qui decideixin entorn aquest tema.

11.19 min Carme Trilla: "Una llei d'habitatge estatal no és necessària"

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Trilla ha afirmat que "una llei d'habitatge estatal no és necessària". Això sí, la també presidenta de l'Observatori Metropolità Habitatge de Barcelona creu que una llei d'aquest tipus podria ajudar a evitar "punts d'error històric", com que els habitatges protegits ho estiguin per sempre.

"El 65% del mercat no quedarà afectat per la norma" La presidenta de la Fundació Hàbitat 3, que és la gestora d’Habitatge Social del Tercer Sector Social de Catalunya, també ha assenyalat que "separar petits i grans propietaris és un error". En aquest sentit, diu que la llei repercuteix en una petita minoria, que són els grans tenidors, per la qual cosa, "el 65% del mercat no quedarà afectat per la norma".