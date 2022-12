La Fundació Hàbitat3, dedicada a buscar habitatge per a persones amb risc d'exclusió social, fa una crida als propietaris que vulguin llogar el seus pis. Ho fa perquè a causa de la crisi preveu una allau de persones que necessiten habitatge per no quedar-se al carrer. Ara gestionen 900 pisos i en necessiten 200 més