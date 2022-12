Enric Álvarez: "Estem de baixada amb la bronquiolitis"

L'investigador del grup BIOCOM-SC, Enric Álvarez, destaca que ja s'ha superat el pic de bronquiolitis i ara "estem de baixada", després que s'avancés la seva arribada, com ha passat enguany amb les malalties respiratòries. Després d'un any amb "màxims històrics", les dades actuals "són bones", segons el professor de l'EETAC.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que no s'hauran d'augmentar les UCI, com s'havia plantejat que podia passar a les de pediatria, perquè es preveu que la malaltia vagi a la baixa. "Les previsions s'han complert i no hi ha hagut res estrany", ha detallat l'investigador del grup BIOCOM-SC de la UPC.

Álvarez destaca que la bronquiolitis ha canviat, especialment amb la dinàmica social dels nens. "Aquest grup de nens en contacte amb la malaltia ha estat una mica menor de l'habitual", ha detallat l'expert.

El que també s'ha avançat és la grip: mentre el flux de gent es rebia en acabat el mes de desembre, o a principis de gener, actualment estem ja en "pics típics de final de desembre o principis de gener". "La continuació era que continués pujant. Si ho comparem amb previ a la pandèmia, teníem valors típics a un any dolent de desembre", ha detallat al respecte, detallant que sembla que s'ha arribat al pic.

En aquest sentit, detalla que estudis en altres països apunten que la grip i la Covid-19 no acostumen a "pujar molt fort a la vegada", i que "sembla que és el que està passant". "L'esperança era que, si puja molt fort la grip, la Covid-19 no ho faci", ha dit, assegurant que l'entrada de coronavirus als hospitals actualment s'està "controlant i no puja".

L'investigador insisteix que l'evolució de malalties respiratòries s'ha avançat aquest any, i que és especialment ressenyable en un moment on l'estacionalitat "juga més en contra". Al temps, la temperatura i la humitat s'hi suma la qüestió de més ús d'espais interiors, i especialment la gran activitat i interacció que hi ha en aquestes dates, a partir del pont de desembre.

"Si ho comparem en altres inicis de desembre estem molt pitjor. Però si ho comparem amb un pic típic d'inici de gener estem a nivell molt elevat, però no molt diferent d'altres anys", ha detallat sobre aquesta avançada.