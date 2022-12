Enric Álvarez: "Estem de baixada amb la bronquiolitis"

Enric Álvarez destaca que ja s'ha superat el pic de bronquiolitis i ara "estem de baixada" després d'un any amb "màxims històrics". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que no s'hauran d'augmentar les UCI perquè es preveu que la malaltia vagi a la baixa. El professor de l'EETAC detalla que estudis en altres països apunten que la grip i la Covid-19 no acostumen a "pujar molt fort a la vegada", i que "sembla que és el que està passant". L'investigador del grup BIOCOM-SC de la UPC destaca que l'evolució de malalties respiratòries s'ha avançat aquest any. I creu que l'obligatorietat mascareta no és ara una mesura útil de salut pública. "Fora del transport públic és molt difícil veure que puguin tenir un efecte important", ha puntualitzat.