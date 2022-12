Aquest divendres és dia de dinars i sopars d'empresa. Aquest Nadal tornen amb força per gaudir d'unes festes sense restriccions després de dos anys marcats per la pandèmia. Els restaurants tenen les reserves completes amb vint, trenta i fins a un centenar de persones que demanen uns menús que mantindran, a grans trets, un preu estable tot i la inflació.

Durant aquests dies molts restaurants acumulen més peticions de les que poden atendre, per la qual cosa han ampliat la plantilla de treballadors. D'altra banda, l'oci nocturn també espera aquestes celebracions que normalment encadenen les sobretaules amb les copes, i d'aquí, a les discoteques. En resum, molts grups concentrats en pocs dies, especialment després del pont.

Reserves al 100%

El sector de la restauració es mostra molt animat amb l'inici de la campanya de dinars i sopars d'empresa. I és que, malgrat la inflació, el nombre de reserves està sent molt elevat. Els preus dels menús han augmentat per l'encariment de les matèries primeres, de l'energia i els carburants, però això no ha frenat les ganes de celebració i de compartir una bona estona amb els companys de feina.

01.14 min Reserves al 100% pels sopars d'empresa, tot i l'augment de preus | Alma Izquierdo

Tot plegat, la situació actual contrasta amb el panorama de l'any passat, quan el Govern va recomanar obertament a la ciutadania que s'abstingués de participar en els sopars d'empresa per evitar omplir els hospitals de malalts de covid. Un any després, la situació ha canviat i, en aquests moments, el més complicat és trobar lloc per al tradicional sopar o dinar d'empresa.