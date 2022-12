Els dinars i sopars d'empresa tornen amb força

Dia de dinars i sopars d'empresa. Tornen amb força, aquest any ja, sense restriccions. Els restaurants ho tenen tot a punt i els clients hi han començat a arribar.

Després de dos anys amb restriccions per la pandèmia, un dels establiments situats davant la platja de Castelldefels ho té tot a punt per als sopars d’empresa nadalencs. Per atendre l'alta demanda, cal un personal que va molt buscat. Mentre prepara els últims detalls per aquesta nit, la Susanna celebra que li han apujat el sou.