El PSC posa en quarantena la proposta fiscal dels comuns

L'endemà del primer gran acord pels pressupostos, Govern i En Comú Podem celebren que el camí dels comptes avanci, però ara falta el suport o bé del PSC o de Junts. De moment, sembla que l'acord definitiu haurà d'esperar. Els socialistes han deixat clar que no ho posaran fàcil i admeten els seus recels sobre la proposta fiscal dels comuns, que suposa un increment de l'impost de patrimoni per equiparar-lo al de les grans fortunes.

El PSC demana prudència fiscal

El PSC o bé junts són imprescindibles perquè els comptes obtinguin llum verda, però tots dos avisen que no ho posaran gens fàcil, i no volen treballar amb presses. La portaveu dels socialistes catalans, Alícia Romero, adverteix en declaracions a Ràdio 4 que presentaran una esmena a la totalitat si el Govern no acaba pactant amb ells els Pressupostos. Romero ha advertit que "tots hauran de suar, però, per arribar a bon port" i avança que no tenen pressa per tancar un acord abans que acabi l'any com pretén l'executiu català.

Ara bé, aquesta mateixa tardà abans d'entrar a una nova reunió negociadora ha assegurat que l'acord amb els comuns no els sona malament, tret del tema de la fiscalitat, que preferirien posar en "stanby".