El PSC adverteix que no ho posarà fàcil per aprovar els Pressupostos

01:42

L'endemà del primer gran acord pels pressupostos, Govern i comuns celebren que el camí dels comptes avanci, però ara falta el suport o bé del PSC o de Junts

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es felicita per haver assolit un acord que mantingui "l'essència d'allò pactat fa dies amb els agents socials" i que permeti a Catalunya "protegir-se de la crisi".

També els comuns es mostren satisfets d'haver pactat més càrrega fiscal per als més rics i millorar la dotació per l'atenció primària. Unes propostes que, segons ells, podrien encaixar amb el PSC, no tant amb JxCat, segons ha explicat al 'Cafè d'idees' de Ràdio 4, el diputat de la formació morada Joan Carles Gallego.

El PSC o bé junts són imprescindibles perquè els comptes obtinguin llum verda, però tots dos avisen que no ho posaran gens fàcil, i no volen treballar amb presses. La portaveu dels socialistes catalans, Alícia Romero, adverteix en declaracions a Ràdio 4 que presentaran una esmena a la totalitat si el Govern no acaba pactant amb ells els Pressupostos | ÀLEX CABRERA