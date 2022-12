Un xoc frontal entre dos trens a l'estació de Montcada i Reixac Manresa ha deixat més de 150 ferits lleus i 5 de poca gravetat. Els fets han passat aquest dimecres a les 7:50 h a l'entrada de l'estació per causes que ara s'estan investigant. El SEM ha traslladat 39 persones a diferents centres sanitaris per policontusions i traumatismes al cap, però cap d'aquests de gravetat.

Segons Renfe, entre els dos trens hi havia uns 1.300 passatgers. El 112 ha atès la primera trucada a les 07.59 hores i en total se n'han rebut 15. Els Bombers hi han treballat amb 7 dotacions terrestres, que en primera instància han establert una zona de seguretat, en què només podien accedir els operatius del cos i els serveis sanitaris. Els Bombers també han fet una evacuació controlada del tren afectat, acompanyant totes les persones ferides fins al punt d’atenció sanitària.

Expedient obert

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha demanat "tranquil·litat" i "confiança" en una atenció als mitjans després del xoc frontal entre els dos trens. Quant a les causes, Sánchez ha assegurat que l'incident no té res a veure amb les inversions en Rodalies i que els trens "funcionen bé". Tot i això, ha lamentat que "a vegades no es pot evitar que es produeixin col·lisions d'aquest tipus". En aquest sentit, la ministra ha afirmat que s'investigaran les causes i que "si s'han de prendre mesures per garantir el funcionament dels trens, així ho farem".

D'altra banda, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha lamentat l'accident i ha traslladat el seu malestar als passatgers i familiars. En aquest sentit, ha dit que es tracta d'un accident que esperen que "no sigui recurrent" i que des de la Generalitat sempre estan "disposats a ser part de la solució per millorar el servei". Així, des del Departament de Territori s'obrirà un expedient informatiu per conèixer les causes i "fer seguiment".

"Més enllà que avui estem davant d'un accident i que esperem que no sigui recurrent malgrat que de tant en tant en tenim més dels que voldríem a la xarxa de Rodalies, el Govern sempre està disposat a ser part de la solució en aquest servei públic ferroviari perquè centenars de milers de persones cada dia l'agafin i no pateixin incidències ni situacions com la d'avui", ha exposat el titular de Territori.

El conseller no ha volgut entrar a valorar si hi ha manca d'inversions a la línia R4 i ha afirmat que "no és dia" per valorar aquest aspecte.