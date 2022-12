A hores d’ara ja no deu quedar ningú sense haver vist l’obra de la dissenyadora Marina Salazar, però possiblement es coneixerà més l’escultura que el seu propi nom. Estem parlant de la ‘Tetamundi’, el famós pit gegant que l’artista Rigoberta Bandini va plantar en mig de l’escenari durant la seva actuació al 'Benidorm Fest'.

La teta més famosa d'Espanya està creada per Marina Salazar RTVE Catalunya

Marina Salazar és dissenyadora gràfica i té un univers molt particular on la imaginació té un paper important. El seu nom artístic és 'No queda tinte' i les figures antigues li serveixen d’inspiració a l’hora de crear i actualment té el seu proveïdor en els mercats i botigues d’antiquaris de Barcelona. Aquesta artista, que s’autodefineix com a “minimalista barroca”, va començar fent bosses en forma de pastís d’estil kitsch i ara ha evolucionat en tres línies diferents: humor, crítica i art social. Influenciada pel pop, li agrada que les seves peces tinguin veu pròpia i parlin de l’actualitat, però sobretot li agrada que objectes destinats a caure en l’oblit tinguin una segona vida i una nova oportunitat. Juan Avellaneda, presentador de ‘Fet a mà’, la visita al seu taller per descobrir quina és la motivació que impulsa a l'artista a l'hora de crear les seves obres.

Rigoberta Bandini cantant 'Ay, mamá' al Benidorm Fest 2022 RTVE Catalunya

@@VIDEO[6747272]