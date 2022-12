Fet a mà - La motivació | RTVE Catalunya

Juan Avellaneda viatja fins al poble de Rasquera, Tarragona, on aprendrà de la mà de la Gisela Chortó els secrets d’un ofici molt arrelat a la terra: el de llatadora. A Banyoles, l’artesà del paper Jordi Torrent li mostrarà com fer paper amb les mans i amb materials naturals com el cotó o els fems de burro. I a Barcelona s’endinsarà amb la Marina Salazar en el món dels antiquaris i descobrirà com reconvertir una figura antiga i oblidada en una nova obra d’art.