Giselo Chortó és la llatadora més jove de Catalunya i ha aconseguit viure, amb èxit, d’un ofici molt arrelat a la terra. Juan Avellaneda, dissenyador de moda i presentador de 'Fet a mà' la visita al poble de La Rasquera, a Tarragona, on s’haurà d’arremangar les mànigues per ajudar-la amb la tasca de llatar.

Amb només 28 anys, la Gisela Chortó ha mantingut viva una tècnica tradicional que forma part de la història de la seva família i el seu poble. Porta el sentiment de llatar a la sang, però no s’hi ha dedicat des de sempre. Una lesió als lligaments, que la van fer estar una temporada immobilitzada, va despertar en ella les ganes d’aprendre l’ofici i va demanar a la seva àvia que li ensenyés. Sorprenentment, ara és ella qui ensenya a la seva mare a fer-ho. Una tradició familiar que va patir un salt generacional, ara rectificat, i on actualment les tres generacions comparteixen sinergies. Tres dones fortes i amb una clara motivació: preservar la tradició.

Què és llatar?

El procés de llatar consisteix a fer una trena amb les fulles de l'arbre margalló, que cada estiu la Gisela s’encarrega de recol·lectar per tenir-ne durant la resta de l’any. Un cop les fulles s’assequen, el material s’endureix i permet fer trenes que, cosides entre elles, es converteixen en objectes de disseny, com una bossa, un barret o una làmpada per a casa.

“Quan llato sento plenitud“

La Gisela és feliç veient el que surt de les seves mans i la veritat és que no és per a menys. “Quan llato sento plenitud”, diu amb emoció. Fa peces que en l'actualitat són tendència i que, a més, han convertit la feina ancestral de les llatadores en un reclam turístic. I és que l’artesania no és només un hobby, sinó que pot arribar a ser una manera de viure. Almenys, així ho ha estat per a l'artista, que gràcies a les xarxes socials ha pogut mantenir viva una artesania típica del seu poble i dels seus avantpassats. L'artesana explica al capítol 'La motivació' de 'Fet a mà', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que ara la seva il·lusió és més gran que la por de deixar perdre l’ofici.