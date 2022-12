9:09

ERC proposa rebaixar les penes per malversació en els casos en què no hi hagi enriquiment personal o de tercers

ERC ja ha registrat les esmenes a la reforma del Codi Penal per modificar el delicte de malversació. En una nota de premsa, els republicans expliquen aquest divendres que proposen rebaixar les penes de presó fins als tres anys en aquells casos en què no hi hagi ni enriquiment personal ni de tercers. El grup que a Madrid lidera Gabriel Rufián assegura que, amb aquestes esmenes, es podria retornar al model previ a la reforma del PP del 2015, amb Mariano Rajoy a la Moncloa, i que set anys després afecta els condemnats per organitzar l'1-O. Els republicans també esmenen el delicte de desordres públics per eliminar el concepte d'"intimidació".