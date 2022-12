L'Exèrcit de Terra ha posat en coneixement de la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el presumpte sorteig d'una prostituta entre militars de la caserna del Bruc per la Puríssima. Fonts del Ministeri de Defensa han indicat que no tenen constància formal dels fets, ja que les converses no s'haurien produït "a cap xat oficial de la unitat". Tot i això, davant la possibilitat que s'hagi fet ús d'un grup de xat particular en el qual suposadament haurien participat militars de la unitat atemptant "contra els valors de la institució", l'Exèrcit ha decidit portar-ho a la fiscalia i ja ha presentat l'escrit.

De fet, una setantena d’efectius formarien part d’un xat on s’ofereixen participacions per passar l’estona amb una dona de companyia per recaptar diners per les festes. En aquest xat privat es van compartir fotografies de la prostituta i els serveis que oferia, i també es va penjar un cartell en la cantina de la caserna anunciant el sorteig de la "dama de companyia".

“�� Ada Colau demana una investigació i que es depurin responsabilitats pel sorteig d'una prostituta que han organitzat militars a la caserna del Bruc.



L'alcaldessa expressa la seva indignació i reflexiona que fa falta un canvi profund en l'àmbit educatiu | @RTVECatalunya pic.twitter.com/zdkpE56ZlH“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 8, 2022

Marlaska: "És una barbaritat" Per part seva, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat la seva arribada al Consell de ministres de Brussel·les: "Desconec el tema, em sembla una barbaritat. Si fos així, seria una cosa rebutjable i caldria investigar-ho". “L'Exèrcit porta a la fiscalia el presumpte sorteig d'una prostituta entre militars de la caserna del Bruc.



��️ Grande-Marlaska: "És una barbaritat i s'hauria d'investigar" | @RTVECatalunya



�� https://t.co/UlcVE3407M pic.twitter.com/Vm1JyV3JeW“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 8, 2022