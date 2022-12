L'Ajuntament de Barcelona adjudicarà un total de 345 pisos de lloguer assequible per a gent gran a partir del gener. Ho farà a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. És l'adjudicació d'habitatges amb serveis per a majors de 65 anys més gran feta aquest mandat, segons el consistori.

La majoria dels pisos, 152, s'ubiquen a les Casernes de Sant Andreu, on fa un parell d'anys es va començar a construir l'edifici després que es desencallés el desenvolupament urbanístic de les antigues casernes militars. Les altres dues promocions són una de 85 habitatges a Trinitat Vella i una altra de 60 a Provençals del Poblenou. A aquests cal sumar la promoció de 48 habitatges al Besòs-Maresme ja adjudicats.

L'assignació s'emmarca en el 'Programa +65 Anys', un programa municipal que busca facilitar un habitatge a mida de les persones grans, amb serveis inclosos com ara consergeria i neteja però també amb atenció directa de personal del centre i teleassistència.

Són habitatges d'uns 40 m2 de superfície, amb dormitori, menjador-sala d'estar-cuina i un bany adaptat i s'ofereix el dret a utilitzar-los durant tota la vida pagant un lloguer que s'estableix en funció dels ingressos de cada usuari.

Prioritat per majors de 80

Com a novetats respecte anteriors edicions del programa, per a l'adjudicació d'aquestes tres promocions s'han canviat alguns barems. En concret, s'ha incrementat la puntuació a les persones de més edat. Així, les persones de 80 tenen més possibilitats d’entrar i es dona més punts a les que tenen problemes d’accessibilitat. L’objectiu, remarca l'Ajuntament, és evitar que cap persona gran estigui confinada a casa seva per motius d’accessibilitat.

D'altra banda, també es dona prioritat a aquelles persones que participen en la convocatòria i que perden o són desnonades del seu habitatge habitual: ja sigui que estan a la Mesa d’Emergència o persones grans que es tingui coneixement que viuen en habitacions i que estan sent expulsades. Les persones adjudicatàries han d’estar inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona.

