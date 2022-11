¿Qué harías si se produce un tiroteo en el hotel donde tu familia y tú estáis de vacaciones? Es la tragedia que viven los protagonistas de Fuego cruzado, la serie de RTVE y BBC que puedes ver esta noche en La 1 y RTVE Play. Se trata de un trepidante thriller encabezado por Keeley Hawes, quien interpreta a Jo, una mujer que viaja a las Islas Canarias junto a su familia y amigos para pasar unos días. El sueño se convierte en pesadilla cuando escucha disparos en la piscina, donde se encuentran su marido e hijos. La coproducción cuenta también con actores españoles, entre ellos Hugo Silva, aunque su cara no será la única que te resulte familiar.

Se formó en el Institut del Teatre de Barcelona y es probable que te suene y mucho. Alba Brunet fue una de las protagonistas de Acacias 38 . Allí dio vida a Leonor Hidalgo , la hija de Maximiliano y Rosina, quien vivió junto a Pablo Blasco (interpretado por Carlos Serrano-Clark) una historia de amor imposible. Tras participar en Patria, The Mallorca Files o Paraíso , entre otras series y películas, Alba Brunet se convierte en Bea, empleada del hotel en el que tiene lugar Fuego cruzado.

Guillermo Campra

Si alguna vez te has preguntado qué hizo el actor que interpretaba a Alonso de Montalvo al acabar Águila Roja, aquí tienes la respuesta. Aquel niño tiene ahora 25 años y no ha parado de trabajar: Boca Norte, Neverfilms, Bajo la red… Guillermo Campra acaba de estrenar la última temporada de Élite y ahora le vemos como Iker en Fuego cruzado. No es el único de la familia que se dedica a la interpretación: a su hermana, Carla Campra, la hemos visto en 30 monedas, Feria: La luz más oscura o Sagrada familia.