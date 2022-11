Durante años, Cleopatra fue la película más cara de la historia. Algo que no estaba en la mente de la 20th Century-Fox cuando cogió el proyecto. No era la primera versión que se hacía sobre la vida de la reina egipcia, ya que antes vimos a Claudette Colbert y Vivien Leigh, la primera en 1934 a las órdenes de Cecil B. DeMille y la segunda en 1945, dirigida por Gabriel Pascal. La nueva versión iba a ser modesta, con un presupuesto de dos millones de dólares, y el guion estaba basado en el libro Cleopatra (The Life and Times of Cleopatra), escrito por Carlo María Franzero en 1957. Se pensó en Joan Collins como protagonista, ya que estaba en nómina en la Fox y había convencido como la princesa Nellifer en Tierra de faraones, rodada por Howard Hawks. Pero no pudo ser y ahí empezó el suma y sigue.

Un millón de dólares, lo nunca visto Cuando se le ofreció el papel a Elizabeth Taylor, que acababa de ganar su primer Oscar, la actriz pidió un millón de dólares y el productor aceptó su petición. El contrato de la actriz era caprichoso, pero a todo se dijo que sí y el presupuesto fue creciendo y pasó en una primera fase de dos a seis millones de dólares. Los estudios no escatimaron en gastos a la hora de escribir el guion, construir decorados, realizar el lujoso vestuario de la reina del Nilo. El rodaje se trasladó de Roma a Londres por culpa de las Olimpiadas que celebraba la capital italiana y cerca de la capital inglesa se crearon unos enormes decorados con vegetación que se llevó de California y países de Oriente próximo, como cuenta Juan Tejero en el libro 'Este rodaje es la guerra'. Elizabeth Taylor como la reina del Niño

Una lista de contratiempos Y guerra hubo en Cleopatra, y no solamente en la ficción. La tensión iba en aumento y semana tras semana aparecían contratiempos: la huelga del equipo de peluquería y las actrices que interpretaban al séquito de la reina egipcia, la niebla que invadió Londres, un león que se escapó, los robos... Cuando el director de producción murió de un infarto se dijo que fue por culpa de los disgustos que le ocasionaban los enormes gastos que acumulaba sin control la película. Cuando por fin el 28 de mayo de 1962 se rodó la escena del suicidio de Cleopatra se envió un telegrama a las oficinas de la Fox en Los Ángeles. Tan solo tenía cinco palabras, pero eran las más esperadas por todos: "Lo hemos conseguido. ¡Está muerta!". Richard Burton y Elizabeth Taylor se enamoraron rodando 'Cleopatra'