Quan penses en una llegenda de la música catalana, quin és el primer grup que et ve al cap? 'Sopa de Cabra' fa molts anys que és un referent cultural de la nostra llengua. El disc 'Ben endins', trenta anys després de la seva publicació, continua sent l'àlbum més venut de la història del pop-rock en català.

Gerard Quintana i Josep Thió han reconegut a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya que no tenen previst retirar-se aviat ni separar-se. "Nosaltres sempre serem els Sopa de Cabra", ha afirmat el vocalista a Tània Sarrias.

El 26 de novembre tocaran al Palau Sant Jordi per acomiadar una gira plena de records, d'experiències i de música de qualitat. Ho faran acompanyats de grans músics com Joan Dausà, Suu, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Alfred Garcia, Judit Neddermann o la nostra experta en arquitectura, Núria Moliner.





Gerard Quintana ha dit, entre riures, que els ajudarà a baixar la mitjana d'edat de l'escenari: "Alguns no havien nascut quan va sortir el 'Ben Endins'. És potent veure que algú se sap les cançons i les té integrades".

La indústria de la música ha evolucionat molt amb el pas del temps. Segons els músics de 'Sopa de Cabra', serà molt difícil que algun grup pugui superar les xifres rècord de vendes del 'Ben Endins': "Ara el varem és un altre. Són les reproduccions, tant al Youtube com a l'Spotify. (...) Tot el que té la gent és un aparell amb pantalla. Aleshores, la música cada cop és més audiovisual".

“Estem convivint el segle XX amb el XXI“

Gerard Quintana també ha valorat els avantatges d'aquestes plataformes: "Aquesta realitat global que vivim ara fa que hi hagi molta diversitat musical. Fa 30 anys també hi havia, però hi havia més tendències. En general, tothom tenia una mirada semblant. Ara tu pots triar i pots dir: prefereixo escoltar música del Pakistan, i ho pots fer perfectament. Abans era pràcticament impossible".

Avui dia 'Sopa de Cabra' continua essent un referent musical per a moltes generacions. Quan van tornar al 2011 després de 10 anys sense tocar van omplir tres cops el Palau Sant Jordi i, ara, ho han tornat a fer. La seva música ha marcat a moltes persones. "Em sorprèn que siguem tan útils a la gent", ha reconegut el cantant a 'Punts de vista'.