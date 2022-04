Els insubstituïbles Sopa de Cabra

“Varen passar ampolles i anys” i els Sopa de Cabra encara segueixen omplint el Palau Sant Jordi. Després de 30 anys, han creat un fenomen que per als més fans no té res d’especial. No obstant això, en l’actualitat, pel canvi en el consum de la música i per la dificultat d’agafar identitat és tota una fita.

De l’Efecte Collins d’aquesta setmana se’n desprèn que el secret per una trajectòria tan llarga a la música és el públic. Ho és perquè en tres ocasions els ha fet seguir endavant i dedicar-se al que més els hi agrada. La música. Per als Sopa de Cabra, la música és una ‘droga’ que els permet aixecar-se una i una altra vegada malgrat les adversitats. Veuen la comunió que es crea en els seus concerts i no dubten ni un segon el que han vingut a fer aquí. Però, i el públic? Què en pensa?

El seguidors i les seguidores dels Sopa És curiós que la continuïtat d’un projecte tingui un desenvolupament dubtós pels seus integrants i alhora, en paral·lel, un reconeixement inefable per part dels seus seguidors i les seves seguidores. Tant és així que, a més d'un club de fans i una trajectòria com sabem impressionant, han creat documental ideat i creat per en Marc Herrero anomenat 'Malparits'. Creat per seguidors i seguidores que expliquen com han influït les cançons de Sopa de Cabra en les seves vides. Defineixen el grup amb expressions com: “Sopa és vida”, “història de la música catalana”, “els millors”, “insubstituïbles”. I aquest sentiment els ha acompanyat durant tota la seva carrera professional. Així va ser com Salseta Discos va voler fer un projecte amb ells i van crear ‘L’Empordà’ i 'El Boig de la Ciutat'. Així va ser com en Miquel Catarineu va aconseguir crear un club de fans oficial per canalitzar totes les demandes d’informació que arribaven a les ràdios, a les discogràfiques per saber on seria el següent concert de Sopa de Cabra. La música catalana va passar d’en Lluís Llach i en Serrat a Sopa de Cabra. Sopa de Cabra ha aconseguit crear un moviment molt similar al que els Rolling Stones i Els Beatles van fer fora. Han sigut referents per grups actuals com Buhos. I és que el que ells han aconseguit, molt pocs grups de música ho han fet.