Entrevista i actuació de Sopa de cabra | Punts de vista

Fa 30 anys es va publicar el disc ‘Ben endins’ de Sopa de Cabra. Un àlbum que continua sent el més venut de la història del pop-rock català. Per celebrar el final d’una llarga gira commemorativa, el 26 de novembre actuaran al Palau Sant Jordi i demostraran per què són llegenda de la nostra música. A ‘Punts de vista’ ens han regalat una interpretació en acústic de la mítica cançó ‘L’Empordà’.