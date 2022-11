¿Por qué debemos elegir alimentos ultracongelados?

En los últimos meses el precio de la compra no ha hecho más que aumentar, y por mucho que se diga eso de que podemos “alimentarnos del aire”, todavía no es posible, lo que sí podemos hacer para disminuir el gasto de la compra semanal es consumir productos ultracongelados. La nutricionista Andrea Calderón nos explica en Saber vivir que los alimentos congelados son una buena opción y no solo por su precio, sino también por su contenido nutricional. ¿No te lo crees? A continuación te explicamos los 5 motivos por lo que comprar ultracongelados es una buena idea.

1. Igual de nutritivo Se suele decir que al congelar un producto pierde nutrientes, pero la industria ha avanzado mucho en el proceso de congelación y ahora el método es mucho más rápido y permite conservar todos los nutrientes de frutas y pescados. Guardan los mismos nutrientes que un producto fresco y además...

2. Son más baratos Es una razón imbatible en estos tiempos. Los productos congelados se venden a un precio inferior que los frescos, así por el mismo precio puedes comprar más congelados y administrarlos durante más tiempo. Porque sí, mantienen sus nutrientes, son más baratos y encima, nos hace aprovechar mejor la comida.

3. Se tira menos comida Al comprar una cantidad de alimentos frescos estamos obligados a consumirlos en un breve periodo de tiempo, pero comprando esos mismos productos congelados no estaremos obligados a gastar ese kilo de frutas o verduras en los primeros días. Podremos repartir las cantidades y hacer nuestra dieta más variada. Además, estos alimentos suelen venir limpios y se aprovecha mejor su contenido.

4. Alimentos más variados Otra de las ventajas de los productos congelados, es precisamente su variedad. Puedes comprar un alimento propio de la temporada de otoño en primavera y viceversa. Los alimentos que compramos fuera de temporada suelen estar a un precio superior, y por tanto es una buena forma de ahorrar y de variar al comer.

5. No llevan conservantes Si estabais pensando que esos productos fuera de temporada lo podíais conseguir en latas de conserva, no os equivocáis. Es otra opción, pero es menos sana. Los alimentos ultracongelados nos llevan conservantes, ya que el mejor conservante que podemos encontrar es el frío. Si miramos la lista de ingredientes de estos alimentos nunca veremos ni aditivos ni conservantes ni sal porque no lo necesitan. El frío por sí solo ya puede prevenir que el alimento se oxide y lo conservará en perfectas condiciones. Ventajas de comprar alimentos ultracongelados Ventajas de comprar alimentos ultracongelados