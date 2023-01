¿Cuál es el mejor queso? ¿Oveja, cabra o vaca?

El queso es un alimento muy nutritivo y con mucho sabor, sabor que le da su gasa naturalmente presente y su sal, que además, se potencian más cuanto más curado. Así lo hemos visto esta semana en Saber vivir junto a Andrea Calderón, nutricionista del programa.

Para ella, no se podría decir que el queso es un alimento diez, porque no hay ninguún alimento que se merezca esa nota. Es la combinación de varios alimentos lo que nos consigue el sobresaliente en alimentación, sin embargo, sí se puede calificar al queso con un notable alto porque tiene mucha cantidad de proteína láctea de muy buena calidad, muchas vitaminas y minerales como el calcio y el fósforo. Esta podríamos decir que es la cara del queso, pero también tiene una cruz, como muchos alimentos.

El queso tiene grasa saturada que procede de la nata de la leche ese queso, pero solamente tiene la mitad, la otra mitad es grasa insaturada. No es que eso sea determinante, el problema es la calidad de la grasa del queso y la cantidad según el tipo de queso. Por ejemplo un queso fresco tiene menos de la mitad de grasa por ración que un queso semicurado o curado.

En esa misma línea, hay que decir que el queso curado tiene más calorías porque concentra todos los nutrientes y entre ellos la grasa, pero también todos los demás, por eso también es más nutritivo. Pero hay dos cuestiones importantes, la primera: la ración. No es la misma ración la que comeremos de un queso fresco que suelen ser 150 gramos, que la de un queso curado o semicurado que con unos 30 o 40 gramos ya estamos saciados. La segunda cuestión tiene que ver con las proteínas. Cuanto más curado, mayor cantidad de proteína tendrá, y cuánta más proteína más nos saciará.

Otro mito que desmentimos en el programa con Andrea Calderón es precisamente que el queso suba el colesterol . Es verdad que el queso tiene colesterol junto a su grasa, pero no necesariamente nos tiene que subir el colesterol en sangre. Si nos interesa comparar cantidades de colesterol según el queso, de nuevo comparamos el queso fresco y el curado: el fresco tiene cinco veces menos de colesterol que el queso curado, pero desde luego cualquier tipo de queso tendrá cinco veces menos colesterol que un huevo frito, por tanto sigue siendo una buena opción para alimentarnos.

Los países más queseros con Grecia o Francia no tienen un mayor índice de sobrepeso u obesidad, de hecho tienen de las mayores esperanzas de vida de Europa y del mundo. No es solamente por su consumo de queso, es por su consumo racional del queso junto a un estilo de vida saludable.

¿Las personas con hipertensión deben dejar el queso a un lado?

Andrea Calderón, nutricionista del programa, explica que esto no tiene que ser necesariamente así. El queso no sube la tensión arterial y por tanto no deben quitar el queso curado de su dieta, lo que sí deben hacer es moderar la cantidad por su alto contenido en sodio.

La nutricionista pone el foco de atención en esos otros productos procesados que no tienen nada que ver con el queso y que tienen otros componentes que van a subir mucho la tensión arterial.