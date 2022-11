El TSJC absol la Mesa del Parlament de desobediència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha absolt als exmembres de la Mesa del Parlament presidida per Roger Torrent. Considera que no van desobeir expressament al Constitucional quan van permetre la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i contra la monarquia durant la tardor del 2019. La sentència ha comptat amb el vot contrari d'un magistrat.

Torrent i els exmembres de la mesa, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado consideren la resolució una bona notícia. La fiscalia demanava per ells fins a 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa. La notícia ha estat celebrada al Parlament pels partits independentistes durant la sessió de control al Govern.

"S'ha fet justícia", ha dit Torrent en una roda de premsa al Parlament, on aquest matí assistia a la sessió de control al Govern. Tanmateix, Torrent ha denunciat que el judici "no s'hauria d'haver produït mai" i que els diputats del Parlament haurien de poder exercir els seus "drets polítics sense l'amenaça permanent de judicialització".

No van tenir voluntat de no acatar

Els membres de la Mesa absolts van ser jutjats entre el 5 i el 7 d'octubre. Costa, que és advocat i es defensava a si mateix, va decidir anar-se'n de la sala quan els magistrats van rebutjar la seva petició d'anul·lar la causa i també va declinar que en el seu lloc se li adjudiqués un advocat d'ofici.

Els jutges raonen que el delicte de desobediència té un component omissiu (no complir una ordre), "sense deixar de ser omissiu quan el subjecte actiu fa alguna cosa diferent del que s'ha ordenat", que ha de ser un mandat específic, clar i concret basat en resolucions judicials o ordres d'una autoritat superior.

En canvi, la magistrada, que amb el seu vot particular defensa una condemna per desobediència, argumenta que la comissió d'aquest delicte "per acció o per omissió dependrà del sentit de l'ordre o del mandat continguts en la part dispositiva de la resolució" que es desoeixi.