Arrenca el judici contra el conseller d'Empresa i Treball i expresident del Parlament, Roger Torrent, i tres exmembres de la Mesa de la cambra catalana per permetre debatre sobre la monarquia i l'autodeterminació. El Tribunal Constitucional ja va anul·lar les resolucions i també va anul·lar fa pocs dies les resolucions de la Mesa que inadmetien les peticions de reconsideració de Cs.

La fiscalia demana 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per Torrent, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, i 16 mesos i 24.000 euros de multa per a Adriana Delgado, alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet (Bages), per desobediència greu al TC.

El judici ha començat a les 10.00 al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'expresident del Parlament, Roger Torrent, ha defensat que al Parlament "s'hi ha de poder parlar de tot". Ha qualificat el judici "d'absolut despropòsit" i ha dit que és "un senyal més de la repressió i persecució" a l'independentisme. Per a la seva banda, l'exsecretari primer de la cambra Eusebi Campdepadrós ha denunciat que es vol "silenciar" el Parlament, mentre que la llavors secretària quarta, Adriana Delgado, ha advertit que s'està atacant drets fonamentals.

“�� Roger Torrent: "No s'hauria de posar mai en qüestió una mesa de Parlament que fa allò que fan els parlaments, que és que es pugui debatre de tot allò que volen els ciutadans del seu país" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/P6VF1ur6Fn“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 5, 2022

Líders dels grups independentistes s'han concentrat al passeig Lluís Companys, a les portes del TSJ, per acompanyar Torrent i els membres de la mesa al judici. Delegacions de Junts i d'Esquerra encapçalades per Laura Borràs i per Oriol Junqueras, respectivament, acompanyats de diferents membres del govern.

“�� Laura Borràs: "Aquesta causa és especialment sagnant. Pretén coartar el debat i la democràcia. Ens hauríem de revoltar" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/zkMC0N1Ibk“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 5, 2022

El judici estava previst al juliol, però es va ajornar arran de la recusació que va presentar Josep Costa contra el president del tribunal, Jesús María Barrientos, per falta d'imparcialitat. Un dels motius va ser la plantada de Barrientos a Torrent en un discurs durant un acte al Col·legi de l'Advocacia, en què l'aleshores president del Parlament va parlar de presos polítics.

La defensa demanarà l'absolució de tots ells. Ho farà argumentant el dret a la llibertat d'expressió i a la inviolabilitat que tenen els diputats, com marca el reglament.

Els fets es remunten al novembre del 2019, quan la mesa del Parlament va admetre a tràmit i va permetre la votació al ple de dues resolucions sobre el dret a l'autodeterminació i contra la monarquia espanyola. El govern de Pedro Sánchez va portar totes dues votacions al Constitucional.