Rozalén ens presenta 'Matriz'

Rozalén ens presenta el seu darrer treball: Matriz. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga i Pep Prieto, explica que l'ha parit per celebrar el desè aniversari artístic, els deu anys del seu primer disc. "He acabat una gira i em toca descansa una mica per tornar a compondre, però ho faig d'aquesta manera", ha dit.

La cantant detalla que amb aquesta forma de celebrar el desè aniversari volia donar les gràcies a la gent que els ha seguit durant aquests anys i fer "carinyets" a molts dels llocs d'Espanya. "M'està donant moltes sorpreses perquè sembla que està agradant una mica", ha reconegut amb un somriure.

El disc està ple de folklore de diverses zones del país, i hi canta en català, basc, gallec i asturià. "Són cançons tradicionals, moltes anònimes", ha detallat. En el cas del tema amb les Tanxugueiras en gallec, per exemple, és un tema que plora als mariners que perden la vida al mar. "Per això m'ha semblat tan important parlar de la tradició i la cultura dels diferents llocs. Des d'Albacete, el mar no és de la meva arrel, però elles m'han fet entendre els dolors i la importància que suposa", ha argumentat.

Rozalén ha explicat que ja coneixia les Tanxugueires d'abans del Benidorm Fest, i destaca que el "meravellós d'aquestes dones" és que fa un bon grapat d'anys que estan recuperant cançons i coples antigues: "És el que més m'agrada d'elles". Van estar a Galícia revisant moltes cançons fins que va trobar el tema ideal, que després han barrejat i hi intervenen tres cançons gallegues diferents. "M'han cuidat molt l'accent. No era la primera vegada que cantava en gallec", ha definit.

L'artista s'emociona en escoltar la cançó que ha enregistrat amb Silvia Pérez Cruz, una havanera escrita per la catalana sobre la mort del pare de Rozalén, i també del de la catalana. "Porto uns anys que el dol està molt present a la meva vida. Necessito que es moguin els plats o alguna cosa per saber que el meu pare està aquí amb mi. Necessito alguna cosa física que em faci creure que hi hagi alguna cosa més", ha dit sobre el seu pare. "Si dic que no hi ha senyals, és que estic mentint", ha dit en referència a la ideonitat de la peça que li ha fet Pérez Cruz.

Rozalén ha explicat que es va "enamorar profundament" d'ella amb l'11 de Novembre, precisament un disc homenatge al seu pare. Detalla que li va demanar cantar en català perquè "és símbol del folklore d'aquest país" i, quan la va anar a veure, li va detallar que havia fet una havanera sobre la mort dels seus pares. Segons ha dit, és la primera havanera que ha fet la catalana, i que el seu pare feia aquest estil de música.

Amb tot, ha estat impossible evitar l'emoció de la cantant espanyola. "No puc", ha reconegut en escoltar alguns compassos del tema. "Jo, obertament, ploro, no passa res", ha afegit. Rozalén ha dit que "l'ha abraçat" amb aquesta cançó i que creu que l'ha "unit a ella per sempre".

La cantant també ha detallat que en el moment que va sortir publicada la cançó, Pérez Cruz agafava un avió des de Barcelona i ella des de Madrid, amb el mateix destí: Buenos Aires. "Deixeu ja de moure els fils, se us està veient el plomer", ha dit sobre aquesta 'coincidència'.

Te quiero porque te quiero es un dels altres temes que trobem en el disc Matriz, uns fandangos que ha cantat amb Rodrigo Cuevas. Ha detallat que provenen d'un poble d'Albacete, i que és una de les primeres melodies que va tocar amb la seva bandúrria, als set anys. "Era una manera preciosa que tenien de lligar que tenien els nostres avis, una mica més poètica que ara", ha detallat. "Amb Cuevas hem barrejat Astúries, Albacete i els fandangos de Huelva, per donar-nos compte de la riquesa", afegeix.