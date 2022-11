Rozalén ens presenta 'Matriz'

La cantant Rozalén ens presenta el seu darrer treball: Matriz. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga i Pep Prieto, explica que l'ha parit per celebrar el desè aniversari artístic, i que hi canta en català, basc, gallec i asturià. Ens detalla com es va gestar el tema amb Tanxugueiras, i s'emociona en escoltar la cançó que ha enregistrat amb Silvia Pérez Cruz. Rozalén ha musicat La boda rosa d'Iciar Bollaín, i aprofitem per parlar amb ella de cinema i sèries. I ens revela quina és una de les seves pel·lícules preferides…