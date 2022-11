Tras una etapa sin sacar nueva música, Pastora Soler vuelve a la escena del panorama musical con un nuevo trabajo al que ha bautizado como Libra, un título que simboliza su signo del zodiaco. Se trata de una colección de 12 canciones donde hay “muchas influencias, aunque el hilo conductor está unificado en todo lo que me gusta hacer”.

“Después de tanto tiempo y tantos discos, creo que esto se hace todavía más emocionante, porque está todo tan complicado…que seguir teniendo la oportunidad de hacer un disco completo es algo que hay que darle el valor que tiene”.

El disco empieza con el tema “Del cielo a mi corazón”. "Una canción muy vitalista , muy enérgica ”, pero habla del recuerdo y del amor hacia una persona que ya no está. Un hit que para la artista tiene mucho significado , debido a que es un homenaje a su padre fallecido recientemente y es el causante de “esa ausencia que ha marcado esa última etapa ”.

“Que hablen de mi”, un canto al desamor y al colectivo LGTBI

“Pude seguirte queriendo aun sabiendo que no te interesa. Pero ya decidí que es mi momento, mi tiempo, y no pienso perder”, estos son algunos de los versos de “Que hablen de mi”. Una historia de desamor donde Pastora Soler da voz a esa toma de decisión que mucha gente no se atreve a tomar por el miedo al qué dirán. “También es un tema que dedico a un colectivo que para mí es muy importante, el colectivo LGTBI que tienen que estar siempre dando explicaciones.