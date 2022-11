Els aparadors de les botigues comencen a vestir-se de Nadal. Una temporada que estarà marcada per la crisi energètica i la inflació, però molt esperada per les famílies, i també pels botiguers. Enguany, la sostenibilitat i els materials reciclables marcaran les tendències de decoració nadalenca. Així, els elements naturals, les llums led i les estrelles seran els grans protagonistes de les llars catalanes.

01.35 min Els negocis comencen a lluir l'aspecte nadalenc

Els botiguers asseguren que, de moment, la gent només entra als comerços per mirar i conèixer les promocions disponibles, però que encara no s'atreveixen a comprar. Malgrat això, els experts afirmen que, tot i la crisi econòmica que vivim, la gent té ganes de fer-se amb decoració i regals per aquesta temporada nadalenca, però que serà molt més selectiva que altres anys.

De fet, qui anticipa les compres per intentar estalviar-se alguns diners, no veu compensat aquest canvi en la butxaca. Segons els experts, quan anticipem les compres perquè ve un moment complicat econòmicament, els preus també comencen a incrementar-se abans. Per tant, l'efecte final és el mateix.

Les tendències nadalenques d'enguany Enguany, les ornamentacions naturals i els materials sostenibles i reciclables, com l'ús de led i espelmes en les il·luminacions, prendran protagonisme a les llars catalanes. Així s'ha donat a conèixer aquest diumenge a Mercabarna-flor, on uns 2.000 floristes catalans han passat participar en les 38 Mercademostracions. La cita és l'aparador que anticipa com es decoraran cases, botigues, restaurants i hotels aquest Nadal. Dues clientes miren decoració nadalenca a Mercabarna-flor Els ornaments naturals com ara branques, pinyes, cítrics liofilitzats, vesc o rams de flor fresca guanyen protagonisme per davant de la tradicional pointsètia. A més, tot i que són tot un clàssic de la temporada nadalenca, enguany la gran novetat serà que tornaran amb força les estrelles, de moltes mides, materials i colors.