Els negocis comencen a lluir l'aspecte nadalenc

Després de dues campanyes de Nadal pràcticament perdudes, els negocis no volen deixar passar el temps aquest any i molts ja llueixen el seu aspecte més nadalenc. Els descomptes del Black Friday fan avançar cada vegada més les compres de Nadal. Aquest any hi ha qui s'espanta per la inflació, però d'altres volen celebrar que tornem a Nadal sense restriccions.